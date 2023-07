Sul raccordo autostradale Sicignano degli Alburni-Potenza è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione Sicignano Scalo al km 29,300 in corrispondenza di Picerno in provincia di Potenza, per consentire la rimozione del carico disperso da un veicolo.

Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Raccomandiamo la massima prudenza.

