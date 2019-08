Temporali in arrivo su Potenza! Ecco le ultime previsioni

La pioggia torna su Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi avremo tempo variabile, con temporali alternati a schiarite nel pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare sarà di 31°C e la minima di 18°C.

Domani si prevedono nubi sparse alternate a schiarite, temporali nel pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare sarà di 29°C e la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.