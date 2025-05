Turismo in Basilicata: numeri straordinari per i ponti del 25 aprile e 1 maggio! Le parole di Bardi

I ponti del 25 aprile e dell’1 maggio hanno fatto registrare numeri straordinari sul fronte turistico in Basilicata.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta positivamente i dati, sottolineando l’importanza di questi risultati per il futuro del settore:

“L’affluenza di visitatori sono una dimostrazione concreta della vitalità del nostro turismo, frutto della validità delle politiche messe in atto per promuovere il territorio e dell’impegno dell’Apt.

In questi ultimi week-end – precisa Bardi – Matera e Maratea hanno toccato rispettivamente il 95% e il 60% di occupazione alberghiera, percentuali che confermano il loro ruolo di destinazione di grande fascino per i turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Anche località più piccole, come Castelsaraceno, hanno registrato numeri impressionanti: 1.500 ingressi sul “ponte tibetano”, segno tangibile di come la nostra regione stia diventando sempre più un punto di riferimento per il turismo sostenibile e d’avventura.

A proposito di vacanze “adrenaliniche”, i dati più impressionanti arrivano da Castelmezzano, dove il successo della Slittovia è stato straordinario: 8.500 biglietti venduti in appena 8 giorni di apertura.

E’ un chiaro indicatore del potenziale che la Basilicata ha nel promuovere un turismo emozionale e di qualità.

E non possiamo dimenticare il Volo dell’Angelo che negli stessi giorni ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando quanto siano apprezzate le nostre esperienze uniche e irripetibili.

I risultati in termini di affluenza di visitatori – prosegue Bardi – sono la conseguenza di un lavoro continuo di promozione del nostro territorio, della collaborazione con gli operatori locali e di un impegno costante nella valorizzazione delle bellezze naturali e culturali della Basilicata.

Siamo fiduciosi che questo successo possa essere solo l’inizio di una stagione turistica che porterà la nostra regione a nuovi traguardi”.

Il presidente conclude:

“Continueremo a lavorare per migliorare le infrastrutture, aumentare la qualità dell’offerta turistica e promuovere la Basilicata come una delle destinazioni più ambite in Italia e all’estero.

Il futuro del turismo lucano è luminoso.

E questi numeri ci danno la spinta per fare sempre meglio”.