Vietri di Potenza: intervento di Acquedotto Lucano per verifica e messa in sicurezza di un cunicolo in questa zona. Ecco le modifiche alla circolazione

𝗜𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲:

“Premesso che nei giorni scorsi si è verificato un cedimento dell’asfalto sulla via denominata Corso Vittorio Emanuele II all’altezza del civico n. 204 (nei pressi delle attivitĂ commerciali Cinquestelle e Tonino Abbigliamento).

Considerato che al di sotto di quel tratto di strada corre un cunicolo fognario storico che potrebbe essere stato interessato da un crollo.

Visto che, all’esito di due sopralluoghi già espletati dalla società Acquedotto Lucano, si rende necessario intervenire con un’opera di scavo nel punto interessato dal cedimento per verificare le condizioni del citato cunicolo e porre in essere tutte le operazioni necessarie per la stabilità e il corretto funzionamento dello stesso.

Ritenuto che a tutela della salvaguardia dei cittadini e della pubblica incolumità in generale, nonché per esigenze di carattere tecnico, è necessario sospendere temporaneamente la sosta e la fermata nonché modificare la circolazione nell’area oggetto dell’intervento istituendo un senso unico alternato, si ordina che per mercoledì 29 novembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 – e comunque fino a fine lavori – in Corso Vittorio Emanuele II (dall’intersezione con Largo Sant’Antonio a quella con via grassi Belli) vengano istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione veicolare:

Divieto di fermata temporaneo ambo i lati (si precisa che ai sensi dell’art. 120, 1 b) del D.P.R. 495/1992 “sono vietate la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo);

Senso unico alternato con obbligo di dare precedenza in corrispondenza dell’intersezione con Largo Sant’Antonio e diritto di precedenza in corrispondenza dell’intersezione con via Grassi Belli.

La presente ordinanza perde efficacia solo al termine dei lavori. La stessa (n. 40/2023) è pubblicata all’Albo Pretorio”.