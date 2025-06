Viggiano: al via i lavori per la nuova struttura del tennis coperto. I dettagli

“Ottime notizie per Viggiano“.

E’ quanto fa sapere il Sindaco, Amedeo Cicala, che prosegue:

“Poco fa iniziati i lavori per la nuova struttura del tennis COPERTO come da rendering.

La Cittadella dello Sport di Viggiano si arricchisce di una nuova opera che va a rafforzare e mettere sempre più al centro della Basilicata e del Sud la nostra Comunità da un punto di vista sportivo ed i sold out negli ultimi anni ci stanno dando ragione.

L’entusiasmo dei nostri giovani in queste sere d’estate con la King’s Val d’Agri Cup e tanti altri eventi mi incoraggiano e ci incoraggiano a continuare su questo percorso e a lavorare sempre più per far crescere al meglio attraverso lo Sport le nuove generazioni.

L’impegno e la passione per Viggiano restano sempre forti ci spingono passo dopo passo ad Andare Avanti”.