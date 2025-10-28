ULTIME NEWS

A Potenza giornata speciale per vivere il centro storico tra benessere, gusto e divertimento! Il programma

28 Ottobre 2025

Viaggi d’Autunno a Potenza il 1 Novembre, una giornata speciale per vivere il centro storico tra benessere, gusto e divertimento.

Appuntamento in PIAZZA MARIO PAGANO.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“• Ore 10:00 – Scaldiamo i motori con pilates in piazza a cura di StudioUno Pilates, Porta il tuo tappetino!

• Dalle 16:30 – Animazione e caccia alle zucche per i più piccoli

• Live Painting con Fabio Ponticelli

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

• Ore 19:00 – “Il gusto di narrare la città”

Spettacolo dello Chef Narrante

LARGO XI SETTEMBRE

• Dalle 21:30 – Quattro salti in centro

DJ set con Dj Dee

Un’intera giornata dedicata al nostro bellissimo centro storico!

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme l’autunno.

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE”.