A Potenza giornata speciale per vivere il centro storico tra benessere, gusto e divertimento! Il programma

Viaggi d’Autunno a Potenza il 1 Novembre, una giornata speciale per vivere il centro storico tra benessere, gusto e divertimento.
Appuntamento in PIAZZA MARIO PAGANO.
Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:
“• Ore 10:00 – Scaldiamo i motori con pilates in piazza a cura di StudioUno Pilates, Porta il tuo tappetino!
• Dalle 16:30 – Animazione e caccia alle zucche per i più piccoli
• Live Painting con Fabio Ponticelli
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
• Ore 19:00 – “Il gusto di narrare la città”
Spettacolo dello Chef Narrante
LARGO XI SETTEMBRE
• Dalle 21:30 – Quattro salti in centro
DJ set con Dj Dee
Un’intera giornata dedicata al nostro bellissimo centro storico!
Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme l’autunno.
TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE”.