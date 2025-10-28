ULTIME NEWS

Stellantis Melfi: celebrazione dell’avvio della produzione della nuova Jeep Compass!

28 Ottobre 2025

Domani in contrada Barone (stabilimento centrale Stellantis), ci sarà la celebrazione dell’avvio della produzione della nuova Jeep Compass nelle versioni Bev e Mhev.

Sono stati invitati a partecipare alla cerimonia il prefetto di Potenza, il vescovo della diocesi Ciro Fanelli, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’assessore regionale al ministero delle Imprese ed economico, Franco Cupparo e il sindaco della città di Melfi, Giuseppe Maglione.

Saranno presenti anche i manager di Stellantis Italia e del brand Jeep.

Una giornata rilevante durante la quale anche gli operai e i lavoratori della Pmc Automotive di Melfi, ex SATA in presidio e in assemblea permanente dal 13 ottobre c.a. evidenzieranno la loro presenza.

Sarà un’occasione per i lavoratori della Pmc Automotive di Melfi anche per incontrare gli operai dello stabilimento centrale.

Le iniziative dei prossimi giorni serviranno per far conoscere in quale situazione i lavoratori della Pmc Automotive, ex SATA  e di altre aziende dell’indotto si trovano.