A Potenza il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale Guardia di Finanza. I dettagli dell’incontro

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo D’Armata Francesco Greco, ha visitato il Comando Regionale Basilicata e il Comando Provinciale di Potenza, con sede nella caserma intitolata al “Maresciallo capo Gerardo Forlenza” decorato con la Croce di Guerra al Valor Militare.

Nel corso della sua visita l’Autorità, dalla quale dipendono i Comandi Regionali della Puglia, della Campania, della Basilicata e del Molise, dopo aver incontrato rappresentanze del personale in servizio e i delegati della Sezione A.N.F.I. di Potenza e delle Associazioni Professionali a carattere sindacale, ha partecipato a un briefing operativo al quale hanno preso parte tutti i Comandanti dei Reparti del Corpo delle province di Potenza e di Matera.

Nel corso della riunione sono state analizzate importanti tematiche riguardanti l’impiego del personale, il contrasto ai principali fenomeni illeciti e la realizzazione di progettualità infrastrutturali in favore del personale.

Nel suo intervento il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale ha espresso parole di convinto apprezzamento per l’impegno profuso dalle Fiamme Gialle lucane nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali loro assegnati, esortandole a profondere il massimo impegno nel contrasto all’evasione fiscale e alle frodi in materia di spesa pubblica e nell’aggressione ai patrimoni illeciti accumulati dalla criminalità comune e organizzata.

Con ciò rimarcando come il ruolo della Guardia di Finanza sia essenziale per garantire la sicurezza economico-finanziaria del Paese, a tutela del mercato, delle imprese e degli operatori rispettosi delle regole.

Al termine della visita il Gen. C.A. Francesco Greco, accompagnato dal Comandante Regionale Basilicata, Gen. B. Roberto Pennoni, ha incontrato le massime Autorità civili, militari e religiose, ricevendo attestazioni di considerazione e di stima per le numerose e qualificate attività di servizio condotte dalle Fiamme Gialle lucane.