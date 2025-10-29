Potenza: oltre 500 atelti da tutta Italia pronti a avivere il centro storico e la città. L’evento

Conferenza stampa di presentazione del Quarto HalloSwimeeting, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, nella piscina comunale ‘Riviello’, con il presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto Roberto Urgesi, Margherita Sarli direttore generale dellApt e il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca che nel complimentarsi per l’iniziativa, sottolinea:

“il sempre crescente interesse e gradimento che registra l’appuntamento, con un numero di partecipanti che quest’anno sarà di 533, per oltre 30 compagini che arriveranno da tutta Italia, e vivranno il centro storico e la città, con ricadute positive per la nostra comunità”.

Il Sindaco, al termine dell’incontro con i giornalisti, ha presentato un progetto per la realizzazione della piscina olimpionica nella zona di Macchia Giocoli, per la quale chiederà alla Regione lo spostamento della struttura sportiva da via Appia, così come prospettato in precedenza, a Macchia Giocoli, “proposta realizzata in tempi record con il coordinamento dei nostri uffici, per i quali ringrazio l’architetto Valeria D’Urso, Responsabile Unico di Progetto e i tecnici che hanno progettato il lavoro”.