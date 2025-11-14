A Potenza il primo di due appuntamenti dedicati alla salute femminile: l’appuntamento

Il Soroptimist Club di Potenza promuove il convegno “Salute in Rosa – Dalla prevenzione alla cura: consapevolezza e strategie”, primo di due appuntamenti dedicati alla salute femminile, nell’ambito del progetto nazionale “CurarSI” del Soroptimist International d’Italia.

L’iniziativa intende offrire un momento di informazione, confronto e sensibilizzazione, con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione, dell’ascolto e della cura consapevole, attraverso il contributo di professionisti che mettono a disposizione la loro competenza e la loro esperienza in diversi ambiti sanitari.

A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), l’incontro assume anche un valore simbolico: la cura di sé e della propria salute rappresenta infatti il primo passo verso il riconoscimento del proprio valore, della propria autonomia e della propria dignità.

Protagoniste dell’incontro saranno alcune socie del Soroptimist Club Potenza, che condivideranno la loro competenza professionale in diversi ambiti della salute:

la Dott.ssa Giorgia Parente, odontoiatra;

la Dott.ssa Mariella Montaruli, reumatologa;

la Dott.ssa Margherita Mancino, radiologa;

la Dott.ssa Maria Carmela Padula, biologa nutrizionista.

Accanto a loro interverranno la Dott.ssa Pina Di Santo, chirurgo senologo, e il Dott. Antonio Lopizzo, cardiologo, che offriranno ulteriori spunti di riflessione sulla prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

I lavori saranno introdotti da Avv. Carmen Santoro, Presidente del Soroptimist Club di Potenza, con i saluti istituzionali del Dott. Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, rappresenta un’importante occasione di dialogo e approfondimento sui temi della salute femminile e della prevenzione, e un invito a prendersi cura di sé in modo consapevole e informato.

Con questo appuntamento, il Soroptimist Club di Potenza rinnova il proprio impegno a favore della salute, della consapevolezza e dell’empowerment femminile, invitando la comunità a partecipare a un momento di riflessione, condivisione e crescita comune.

Di seguito la locandina con i dettagli.