Potenza, abbandono e degrado in questa area della città: la denuncia di un cittadino

Continua il grido d’allarme dei cittadini di Potenza sulla questione del degrado che interessa alcune zone.
Alcuni lettori segnalano il degrado di Poggio Tre Galli.
A preoccupare l’abbandono di rifiuti anche pericolosi.
Come segnala un lettore alla nostra Redazione:
“Continui disservizi segnalati dai cittadini di Poggio Tre Galli, nella zona residenziale della città, dove numerosi giovani lasciano bottiglie di vetro e bicchieri di plastica a terra con il rischio di farsi male”.
Da tempo i residenti invocano una soluzione immediata per eliminare il problema e avere così una città sempre più pulita.
Com’è da voi la situazione?
Ecco una foto scattata sul posto.