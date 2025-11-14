ULTIME NEWS

Potenza, abbandono e degrado in questa area della città: la denuncia di un cittadino

14 Novembre 2025

Continua il grido d’allarme dei cittadini di Potenza sulla questione del degrado che interessa alcune zone.

Alcuni lettori segnalano il degrado di Poggio Tre Galli.

A preoccupare l’abbandono di rifiuti anche pericolosi.

Come segnala un lettore alla nostra Redazione:

“Continui disservizi segnalati dai cittadini di Poggio Tre Galli, nella zona residenziale della città, dove numerosi giovani lasciano bottiglie di vetro e bicchieri di plastica a terra con il rischio di farsi male”.

Da tempo i residenti invocano una soluzione immediata per eliminare il problema e avere così una città sempre più pulita.

Com’è da voi la situazione?

Ecco una foto scattata sul posto.