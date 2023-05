A Potenza questi studenti raccontano il mondo del lavoro attraverso lo strumento dei media digitali! Ecco il progetto

Raccontare la realtà che ci circonda e il mondo del lavoro attraverso lo strumento dei media digitali, questo il percorso di orientamento che ha visto coinvolti gli allievi dell’Istituto Comprensivo Torraca Bonaventura di Potenza, che Lunedì 22 Maggio presenteranno i loro lavori, presso la sede della Camera di Commercio di Basilicata a partire dalle 9:30.

Le attività svolte rientrano nell’ambito del progetto Or.Co digitsys (Orientamento Consapevole e Sistemico al tempo digitale), nato per promuovere il benessere e l’orientamento di bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni, e per contrastare la povertà educativa in Puglia e Basilicata.

Or.Co. digitsys, progetto nato dalla rete StartNet-Network per la transizione scuolalavoro, è stato selezionato e finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini con il bando Nuove Generazioni, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educative.

Soggetto attuatore è NOVA Onlus, Consorzio Nazionale di cooperative sociali, con oltre 30 partner e con la rete StartNet Network per la transizione scuola-lavoro.

Fra i numerosi partners aderenti anche l’Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza e Asset Basilicata|Camera di Commercio di Basilicata.

Due le classi interessate della scuola secondaria di primo grado (IIA e IIB) che presenteranno vari lavori, fra cui un prodotto audiovisivo sul tema dei diritti umani e delle pari opportunità partendo dalla condizione delle donne in Iran e una pagina instagram sul tema dello spot praticato a livello professionistico che saranno fruibili sul sito della scuola e tramite social sui profili fb: Istituto Comprensivo Torraca-Bonaventura https://www.facebook.com/profile.php?id=100057075715110

https://www.facebook.com/orcodigitsys e sulla pagina instagram 2b_i.c.bonaventurapz https://www.instagram.com/2b_i.c.bonaventurapz/

L’incontro rappresenta la fase conclusiva di numerose attività laboratoriali realizzate a partire dall’ultimo anno del ciclo di scuola primaria di primo grado che rientrano nelle azioni 6 e 8 dell’intero percorso, finalizzate a promuovere rispettivamente la consapevolezza di sé e della proprie attitudini e il confronto con il mondo delle professioni.

Strutturato in diversi incontri, lo show delle idee ha visto anche la partecipazione degli allievi degli istituti l’ IPSIA G. GIORGI di Potenza e l’ ISS F. ALDERISIO di Stigliano (MT) che hanno esposto i loro progetti d’impresa.

L’evento si svolgerà in modalità mista e sarà trasmesso in diretta fb sui profili sopra indicati.

Per conoscere tutte le attività realizzate consultare il sito www.orcodigitsys.ita

