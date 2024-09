A Potenza si parla di Intelligenza Artificiale per il mondo delle imprese e delle nuove professioni. Ecco l’evento in programma

Giovedí 10 Ottobre 2024, presso il Polo bibliotecario, Potenza, Antonio Perfido autore del libro Convergent Marketing, dialogherà con i lettori sui temi dell’Intelligenza Artificiale per il mondo delle imprese e delle nuove professioni.

Seguirà un rinfresco e musica dal vivo a tema.

“L’AI non sostituirà gli esseri umani.

Ma gli esseri umani con l’AI sostituiranno gli umani senza AI.”

Questa citazione, attribuita a Karim Lakhani, professore presso la Harvard Business School, evidenzia l’importanza cruciale di sviluppare una mentalità digitale avanzata.

La vera sfida non è solo tecnologica, ma riguarda soprattutto il cambiamento di mindset e l’acquisizione di nuove competenze.

L’evento del 10 Ottobre si propone di esplorare le opportunità offerte dalle tecnologie di ultima generazione – tra cui Intelligenza Artificiale, automazione e comunicazioni mobili – per le imprese e per i giovani in cerca di nuove professioni sempre più distintive.

In questo contesto, nasce il Convergent Marketing, una metodologia innovativa, flessibile e trasversale, applicabile a diversi settori economici, che promette di trasformare il modo in cui le aziende approcciano il mercato e si relazionano con i consumatori.

Intelligenza Artificiale, marketing automation e comunicazioni mobili, presi singolarmente, hanno un impatto notevole sulle attività di marketing e comunicazione.

Tuttavia, è quando questi elementi interagiscono e si integrano in un flusso costante di dati e informazioni che rivelano il loro vero potenziale.

Di conseguenza, assistiamo alla creazione di un nuovo paradigma di interazione tra marche e persone, fondato sulla convergenza di strumenti, contenuti e canali di comunicazione.

In questo contesto nasce il Convergent Marketing che si propone come metodologia flessibile e trasversale, applicabile a più settori economici”.

Un libro importante per tutti i professionisti di marketing e comunicazione, interni alle aziende e esterni, che desiderino capire il futuro del marketing digitale e alla ricerca di connessioni emotive con i clienti.

Così Antonio Perfido in “CONVERGENT MARKETing. Intelligenza Artificiale, automation e contenuti mobili: l’evoluzione del marketing digitale” in distribuzione da Venerdì 21 Giugno 2024.

La strategia convergente va ben oltre la creazione di semplici occasioni di contatto con il cliente.

È un processo dinamico il cui risultato è un mix potente che coinvolge il consumatore in un dialogo continuo in ogni tappa del suo percorso.

Per creare conversazioni naturali e coinvolgenti, la conoscenza delle tecniche dell’Intelligenza Artificiale attraverso strategie di conversation e prompt design è oggi essenziale per dare vita a campagne promozionali incisive.

Ecco dunque un testo ricco di casi e di interventi di esperti; una guida pratica per migliorare – e se possibile rivoluzionare – le attuali strategie digitali combinando creatività e tecnologie per storie che lasciano il segno.

I nove capitoli che lo compongono accompagnano il lettore in un cammino che parte dalla presentazione del Convergent Marketing®️(marchio registrato) e delle cosiddette MarTech (marketing technologies), per passare ad un successivo approfondimento del modello e arrivare al quarto capitolo dove si affronta l’interessante e attualissimo tema dell’ascesa dei contenuti verticali.

Quindi Perfido esamina le potenzialità dei sistemi conversazionali di intelligenza artificiale, per arrivare infine ad analizzare nel dettaglio, attraverso esempi pratici, come implementare una strategia convergente.

Il capitolo finale ci saluta facendoci viaggiare nel futuro delle esperienze immersive e del metaverso.

Tra le professioni che si stanno affermando come centrali nel contesto digitale, combinando competenze in copywriting, UX design, scienze cognitive e tecnologia per progettare interazioni tra persone, marchi e organizzazioni nelle conversazioni uomo-macchina, c’è il Conversation Designer.

Questo è anche il titolo del precedente volume di Perfido, caratterizzato da un taglio pratico e rivolto a un pubblico eterogeneo, che esplora le tecniche per creare chatbot e assistenti virtuali efficaci, con un’attenzione particolare al futuro della professione e all’uso di avatar 3D per migliorare le interazioni digitali e offrire suggerimenti per ripensare il proprio percorso lavorativo.

Un’opera che esplora le sfide e le opportunità di una professione in crescita, anticipando alcune delle tematiche affrontate anche nel Convergent Marketing.