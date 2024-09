Domenica 15 Settembre con inizio alle ore 11.00 presso il PALAZZO DI CULTURA in via C. Battisti 22 a Potenza si terrà la premiazione della prima edizione del CONCORSO POTENZA FIORISCE, promosso da Appennino Smart insieme a partner e sponsor della città.

Due le categorie premiate come da regolamento: commercianti e cittadini residenti del centro storico di Potenza.

Nel corso dell’evento saranno illustrate le prossime iniziative civiche in merito alla cura e all’abbellimento della nostra città.