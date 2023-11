A Potenza un seminario e un progetto rivolto agli uomini “maltrattanti”. I dettagli

Nell’ambito del Progetto “Violenza sulle donne e sui minori”, promosso e voluto dall’ANDE di Potenza e dagli Stati Generali delle Donne della Basilicata, sabato 18 novembre ore 9-13 presso la BIBLIOTECA NAZIONALE E POLO BIBLIOTECARIO DI POTENZA ci si soffermerà e si porteranno avanti i temi già affrontati nel primo seminario del 14 ottobre.

Infatti il 18 novembre proseguiranno le attività per il recupero degli uomini maltrattanti e quindi le attività contro la violenza sulle donne e minori, attività seminariali progettate da Maria Anna Fanelli Presidente Ande Potenza e Referente Stati Generali delle Donne per la Basilicata.

La novità, quindi, delle iniziative Ande ed SGD promosse e attuate in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2023, è data dalla forte attenzione agli “uomini maltrattanti autori di violenza”.

Pertanto, verranno ampiamente diffuse attività di ricerca e di formazione sui temi dei maltrattanti cioè degli uomini abusanti e della loro fenomenologia, insieme con il sistema di protezione per le donne vittime di violenza, questo ultimo operante da anni in Basilicata, grazie ad Istituzioni e Realtà di qualità e particolarmente sensibili.

In relazione alle azioni degli uomini maltrattanti verranno anche presentati i relativi Centri per autori di violenza ed i relativi percorsi formativi per gli operatori e i professionisti, il tutto con l’obiettivo di far nascere e di fare sviluppare, ulteriormente in Basilicata, dei “Centri di ascolto per uomini maltrattanti”, già avviati da Istituzioni ed Esperti, con l’obiettivo di creare una rete territoriale con soggetti pubblici e privati; esigenza che Maria Anna Fanelli già richiedeva anni fa nel Suo ruolo istituzionale di Consigliera Regionale di Parità quando grazie al supporto del Cam di Firenze, sollevò questa fondamentale necessità per combattere la violenza.

Tema centrale, ripeto, dell’iniziativa di sabato 18 novembre e delle successive che si terranno a Viggiano, a Matera, ed altrove è la richiesta ineludibile della realizzazione di programmi di cambiamento rivolti ad uomini che agiscono con violenza nelle relazioni affettive.

Percorsi che vogliono eliminare la violenza maschile contro le donne ed i minori, per assicurare la sicurezza delle vittime e favorire un significativo cambiamento sociale nell’assistenza sociale e socio-sanitaria, nei campi della formazione, della educazione e dei diritti civili, il tutto per creare stili relazionali nuovi.

L’Evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Potenza, che rilascerà agli avvocati iscritti n. 2 crediti formativi, rilascio previsto anche per il precedente seminario di ottobre scorso e per il prossimo del 2 dicembre a Viggiano.

In particolare ci si soffermerà anche sul Protocollo Zeus tra la Regione Basilicata, il Comune di Potenza, ASP Basilicata, Polizia di Stato volto anche a valorizzare proprio la Polizia di Stato, l’ammonimento del Questore per stalking e per violenza domestica, attraverso

il C.U.A.V. ( Centro per uomini autori di violenza) ed inoltre si sottolineerà anche l’attività del C. U. A. V. di Matera, nato dall’intesa tra Comune di Matera ed ASM di Matera il 28 giugno 2023.

I Seminari sono stati condivisi dalla Camera Penale della Basilicata, dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata, dall’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, dal CPM – Centro prevenzione maltrattanti, dall’UIF – Unione Italiana Forense di Potenza, dalla Biblioteca Nazionale di Potenza, dall’ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, dal Liceo scientifico “Galileo Galilei”, dall’ I.P.S.S.I.A. GIORGI, da Realtà

professionali e associative, che molto si ringraziano con l’Ordine degli Avvocati di Potenza.

Pregevole la condivisione del Comitato pari opportunità sempre dell’ordine degli Avvocati di Potenza, di altre varie Realtà associative non solo femminili e dell’ANCI regionale, con il quale l’ANDE ha sottoscritto un “Protocollo” già siglato a livello nazionale.

Nel corso del Seminario del 18 novembre, sempre nella convinzione che “l’Arte” è strumento di rigenerazione della vita rispetto alla violenza che dà la morte e che distrugge e uccide, gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni, degli Ordini professionali e delle Associazioni, verranno intrecciati con l’essenziale ma importante “Cerimonia di Donazioni di Opere di Artiste e di Artisti lucani” e cioè del “Dipinto” di Pasquale Palese dal titolo “Liberiamoci dal peso della violenza”.

Non mancheranno riferimenti letterari grazie all’incontro con l’Avv. Maria Sabina Lembo autrice del Libro “Reati contro la persona, Counseling, Comunicazione Emozionale

Nell’invitare alla partecipazione al secondo Seminario del 18 novembre 2023, ore 9 13 presso il Polo Bibliotecario di Potenza, via Don Minozzi, rione S. Maria, l’ANDE di Potenza e gli SGD della Basilicata ringraziano i relatori e le relatrici e quante/i interverranno e le Autorità e le Realtà che hanno consentito la realizzazione di un Progetto necessario in Basilicata, che, dopo gli appuntamenti del 14 ottobre, del 18 novembre e del 2 dicembre riprenderà da gennaio 2024 per diffondere, ci si augura insieme all’ANCI, l’istituzione di Centri di ascolto e/o Sportelli per le donne vittime di violenza di genere.

Di seguito la locandina con i dettagli.