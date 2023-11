A Potenza un’esperienza unica per ciechi e pubblico bendato. L’evento in programma

Il 22 novembre 2023, alle 19:00, “Cinema ad Alta Voce” (CiAV) sbarca a Potenza, trasformando il suggestivo Polo bibliotecario del capoluogo lucano in un palcoscenico per un’esperienza cinematografica unica.

Questo innovativo evento, partendo dalle opere del Lucania Film Festival, ridefinisce la fruizione delle opere cinematografiche, catapultando il pubblico in un’emozionante dimensione uditiva.

L’iniziativa si distingue per la sua prospettiva inclusiva, superando le barriere visive per permettere a non vedenti e ipovedenti di immergersi completamente nelle opere cinematografiche.

CiAV diventa così un ponte culturale, consentendo a chiunque di condividere l’arte cinematografica, indipendentemente dalle limitazioni visive.

CiAV si propone di sperimentare un cinema accessibile a tutti.

Attraverso adattamenti virtuosi e performance live coinvolgenti, il team creativo trasforma quattro opere cinematografiche in avvincenti racconti audio dal vivo.

Un’esperienza che va oltre i confini sensoriali, coinvolgendo anche gli spettatori normovedenti, i quali, indossando una benda, si immergono completamente nell’evento.

Il 22 novembre, alle 19:00, presso la Sala conferenze del Polo bibliotecario di Potenza, avrà luogo un evento straordinario, con la partecipazione speciale dell’attrice Manola Rotunno e dei talentuosi musicisti Gabriele D’Angella (fisarmonica), Antonio Raimondo (contrabbasso) e Roberto Di Biase (tromba).

Così direttore dr. Luigi Catalani:

“Sono molto lieto di ospitare questo evento nel Polo bibliotecario di Potenza, che punta a rendere sempre più accessibile il proprio patrimonio librario e artistico”.

Per la prenotazione ad ingresso gratuito, contattare 0971 394211.

Un’opportunità unica per immergersi nell’arte inclusiva di CiAV e lasciarsi trasportare nell’affascinante sinfonia dell’audiovisivo.

Il progetto, ideato dal Consorzio Concreto (Cineparco TILT) in collaborazione con l’Unione Ciechi e Ipovedenti di Basilicata (sezioni di Matera e Potenza), e con il sostegno essenziale della Regione Basilicata, ha coinvolto attivamente operatori, sceneggiatori, musicisti, rumoristi e attori, dando vita a un processo di preparazione articolato e coinvolgente.

Una sinergia creativa che promette di rendere l’arte cinematografica accessibile a tutti, attraverso un evento unico nel suo genere.

Di seguito la locandina con i dettagli.