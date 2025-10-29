A Potenza un’occasione di riflessione sulle prospettive di vita adulta delle persone con disabilità: il progetto

Questo pomeriggio, presso il Palazzo della Cultura in via Cesare Battisti a Potenza, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Università della Vita Indipendente”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Basilicata.

Il progetto ha coinvolto numerosi giovani con disabilità cognitiva, offrendo loro l’opportunità di sperimentare percorsi di vita autonoma all’interno di un appartamento appositamente preso in locazione.

Con il supporto costante degli operatori e delle associazioni partecipanti, i ragazzi hanno potuto acquisire competenze pratiche e relazionali, mettendo alla prova la propria capacità di autodeterminazione e gestione quotidiana.

Durante l’incontro, saranno gli operatori delle diverse associazioni coinvolte a condividere esperienze, risultati, criticità e prospettive future, offrendo una testimonianza diretta sul percorso svolto e sulle potenzialità di questo modello di inclusione sociale.

L’evento rappresenta non solo il momento di chiusura di un progetto significativo, ma anche un’occasione di riflessione sulle prospettive di vita adulta delle persone con disabilità, alla luce delle più recenti normative nazionali in materia di autonomia e inclusione.

All’incontro prendono parte, oltre ai rappresentanti delle associazioni capofila e partner del progetto, anche:

Cosimo Latronico , Assessore regionale;

, Assessore regionale; Antonio Corona , del Dipartimento Politiche della Persona;

, del Dipartimento Politiche della Persona; Giovanni Magone, psicologo ed esperto di disabilità cognitive.

L’iniziativa intende rafforzare il dialogo tra istituzioni, operatori, famiglie e cittadini, per costruire insieme nuovi percorsi di autonomia e partecipazione per le persone con disabilità.