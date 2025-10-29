Basilicata: “Scorrimento graduatorie idonei: presto 85 nuovi assunti”

“Oggi ho partecipato ai lavori della I Commissione consiliare permanente, durante i quali abbiamo audito il direttore generale della Presidenza della Giunta, Donato Del Corso, e i rappresentanti del comitato degli idonei dei concorsi regionali e subregionali.

Grazie al lavoro della Giunta, di concerto con gli uffici, è stato stabilito che verrà data priorità alle assunzioni nella programmazione 2025-2027.

È stato predisposto l’aggiornamento del piano del fabbisogno e, salvo modifiche, con riferimento agli scorrimenti, è stata prevista la possibilità di ulteriori assunzioni, nei limiti di spesa, nell’ambito delle graduatorie in corso di validità”.

“Dopo vent’anni senza concorsi pubblici – ha proseguito Picerno – il centrodestra sta finalmente dando risposte concrete ai nostri giovani e all’intera comunità.

Con l’ingresso di queste ulteriori 85 unità nell’amministrazione, salgono i nuovi assunti che siamo riusciti a sottrarre alla precarietà, garantendo loro un’occupazione stabile e sicura.

Si tratta di professionalità che hanno superato una regolare selezione pubblica, meritevoli e capaci, che non potevamo permettere lasciassero la Basilicata, perché rappresentano il nostro futuro.

Lo spopolamento si combatte con razionalità e misure concrete, consentendo alle nostre intelligenze di restare nella nostra regione.”

“La Giunta Bardi – ha concluso – sta dimostrando di saper operare al meglio per la nostra terra e per il futuro delle professionalità lucane, valorizzando il merito e le competenze come non si vedeva da tempo.”