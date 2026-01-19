A Tito approda il progetto “BibloScalo” per la realizzazione di una biblioteca. Ecco l’appuntamento con bambini e ragazzi

Giovedì 22 Gennaio 2026, alle ore 18:00, presso il salone della scuola “C. Ravera” di Tito Scalo, verrà presentato il progetto “BibloScalo”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e che prevede la realizzazione di una biblioteca a uso scolastico e non a Tito Scalo.

Aggiunge l’amministrazione comunale:

“Nel corso dell’appuntamento sarà possibile dialogare con il sindaco per raccogliere idee o bisogni e rispondere a domande di bambine, bambini, ragazze e ragazzi tra i 6 e i 14 anni”.

Ecco i dettagli dell’evento.