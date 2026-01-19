Potenza presidio contro antisemitismo, razzismo e ogni forma di discriminazione. L’iniziativa

In occasione della Giornata della Memoria 2026, il Comune di Potenza, attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità e l’assessorato al Turismo, promuove un percorso di alto valore civile ed educativo con l’allestimento della mostra itinerante ‘Dall’Italia ad Auschwitz’, prodotta dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma, che sarà ospitata dal 27 gennaio all’8 febbraio 2026, nella Cappella dei Celestini, in largo Duomo.

La mostra ricostruisce, con taglio rigoroso e accessibile, la storia della deportazione dall’Italia verso Auschwitz-Birkenau, con particolare attenzione ai convogli, ai luoghi di partenza e alle traiettorie che, dal territorio italiano, condussero migliaia di persone verso i campi di sterminio.

Attraverso documenti, immagini e narrazioni, l’esposizione restituisce centralità a volti, nomi e numeri: alle storie individuali e familiari travolte dalla macchina persecutoria, alle decisioni e ai meccanismi che resero possibile la deportazione, al contesto delle leggi razziali e della persecuzione nazifascista.

Curata da Sara Berger e Marcello Pezzetti, la mostra si inserisce nel lavoro di divulgazione e didattica che la Fondazione porta avanti su scala nazionale, con l’obiettivo di trasformare la memoria storica in uno strumento vivo di consapevolezza, soprattutto per le giovani generazioni.

L’iniziativa è rivolta alla cittadinanza e alle istituzioni scolastiche di tutto il territorio: un’occasione per interrogarsi sui meccanismi dell’esclusione, dell’indifferenza e dell’odio, e per riconoscere nella memoria un presidio contro antisemitismo, razzismo e ogni forma di discriminazione.

L’ingresso alla mostra è libero, per favorire la più ampia partecipazione.

Sede: Cappella dei Celestini | Largo Duomo, Potenza;

Periodo: 27 gennaio – 8 febbraio 626;

Ingresso: libero;

Orari mostra: mattina 9:30–12:30 | pomeriggio 15:30–19;

Inaugurazione: 27 gennaio 2026, ore 18.

Informazioni: 0971 415044 – 0971 415049 – mail: urp@comune.potenza.it

Di seguito la locandina con i dettagli.