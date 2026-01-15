Acerenza: questa storica scalinata ora è più affascinante e suggestiva. Ecco le foto

“Santa Sofia, la storica scalinata (porta d’accesso al centro storico ma anche per decenni punto nevralgico di scarico delle acque piovane dell’intero borgo) viene riconsegnata alla comunità con un intervento strutturale interamente finanziato dalla Regione Basilicata finalizzato all’attenuazione del rischio idraulico”.

Così il Sindaco di Acereza, Fernando Scattone, che scrive:

“Nessun stravolgimento della sua storicità ma solo un intervento che consente una diversa e più efficace distribuzione delle acque su diversi livelli, con arredi e piantumazioni che hanno l’obiettivo di rallentare il deflusso delle acque piovane, spesso impetuose.

Infine, un’adeguata illuminazione scenografica che la rende davvero affascinante e suggestiva.

Plauso all’ufficio tecnico comunale, al progettista e direzione lavori, all’impresa esecutrice”.

Ecco le foto.