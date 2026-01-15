Potenza, oltre 200 studenti incontrano la Polizia: tante le domande e le riflessioni. I temi trattati

Nella giornata di ieri, la Polizia Postale ha incontrato gli studenti delle classi quarte e del quinto ginnasio del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Potenza, per un totale di oltre 200 alunni.

L’incontro è stato dedicato ai temi della sicurezza in rete, dell’uso consapevole dei social media, dei rischi del web e delle responsabilità connesse alla navigazione online, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla prevenzione dei reati informatici.

Grande interesse e partecipazione da parte degli studenti, che hanno animato il confronto con domande e riflessioni, dimostrando attenzione verso le problematiche legate al mondo digitale.