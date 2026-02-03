Ad Avigliano una nuova sede di partito. Ecco quando verrà inaugurata

Azione inaugura la nuova sede di Avigliano venerdì 6 febbraio alle ore 17.30, in Corso Gianturco.
All’incontro saranno presenti:
- il commissario regionale di Azione, Marcello Pittella,
- il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca,
- altri dirigenti regionali e provinciali del partito.
Fanno sapere gli organizzatori:
“L’apertura della sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di radicamento e strutturazione territoriale di Azione in Basilicata, rafforzando la presenza organizzata del partito e il dialogo con le comunità locali”.
Di seguito la locandina con i dettagli.