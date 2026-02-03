ULTIME NEWS

Ad Avigliano una nuova sede di partito. Ecco quando verrà inaugurata

3 Febbraio 2026

Azione inaugura la nuova sede di Avigliano venerdì 6 febbraio alle ore 17.30, in Corso Gianturco.

All’incontro saranno presenti:

  • il commissario regionale di Azione, Marcello Pittella,
  • il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca,
  • altri dirigenti regionali e provinciali del partito.

Fanno sapere gli organizzatori:

“L’apertura della sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di radicamento e strutturazione territoriale di Azione in Basilicata, rafforzando la presenza organizzata del partito e il dialogo con le comunità locali”.

Di seguito la locandina con i dettagli.