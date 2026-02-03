Potenza: in provincia i fratelli D’Onofrio, campioni di karate di livello internazionale. L’appuntamento

Si svolgerà sabato 7 febbraio, con inizio alle ore 10,30, al Centro polifunzionale di Sant’Arcangelo (PZ) la giornata di riflessione rivolta agli studenti sul tema “I valori dello sport: parlano i protagonisti”.

Nel corso dell’evento, promosso dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) Basilicata in collaborazione con il Comune di Sant’Arcangelo, sarà presentato il libro “Una famiglia di campioni. I fratelli D’Onofrio, leggenda lucana del karate” (Altrimedia Edizioni, prefazione del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi) di Filippo Radogna e Rossella Montemurro.

I lavori saranno aperti dal sindaco di Sant’Arcangelo Salvatore La Grotta.

Dopo i saluti delle autorità presenti, il presidente del Comitato regionale Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) Basilicata Giuseppe Attico introdurrà l’iniziativa e prenderanno la parola gli atleti D’Onofrio a partire dal papà e allenatore Vincenzo, ai figli Francesco, Terryana e Orsola campioni di karate di livello internazionale, oltre a Giusy mental coach sportivo e Karol Maria promessa del calcio.

A seguire, sarà presentato il libro a loro dedicato “Una famiglia di campioni”.

Interverranno l’editore Vito Epifania e gli autori Radogna e Montemurro.

Dal volume emerge come il successo della famiglia D’Onofrio nello sport non è sinonimo di clamore, ma il risultato di un cammino silenzioso fatto di fatica, rinunce e, soprattutto, di un profondo rispetto per sé stessi, per gli altri e per le proprie radici familiare e lucane.

Seguirà il dibattito con gli studenti.

La giornata si concluderà con un riconoscimento da parte della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) Basilicata, con la partecipazione delle autorità dello Stato, a Francesco D’Onofrio, stimato agente di polizia che si è distinto in servizio e già vincitore dei mondiali universitari 2018 di karate nella specialità del kumite.

Di seguito la locandina con i dettagli.