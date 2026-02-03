Al Liceo Classico di Potenza questi professionisti qualificati a disposizione gratuitamente. Ecco l’iniziativa

A completamento delle attività didattiche di educazione civica, concordate nel Dipartimento di Lettere del Ginnasio e finalizzate a

promuovere negli alunni la consapevolezza di sé, la gestione dell’ansia e la capacità di valutare correttamente il pericolo, gli studenti ginnasiali del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza, a partire dal prossimo 4 febbraio, svolgeranno, presso la palestra della propria scuola, un corso di “Difesa Personale”.

L’iniziativa, volta a sensibilizzare e formare gli studenti su temi fondamentali legati alla sicurezza personale, ha l’obiettivo di migliorare

l’autostima, attraverso la valutazione delle possibili situazione di pericolo, della gestione del blocco emotivo nelle situazioni di stress,

insegnando anche le tecniche di autodifesa, liberazione dalle prese e leve difensive.

Il corso, articolato in due fasi, una teorica e una pratica, sarà realizzato in orario scolastico grazie al prezioso contributo dei professionisti qualificati della Accademia Nazionale Selfe Defence, messi a disposizione gratuitamente dalla Associazione Non Sei Sola Potenza, da anni impegnata nella sicurezza delle donne e nel contrasto alla violenza di genere.

Di seguito la locandina con i dettagli.