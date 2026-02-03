Potenza, stop al bel tempo: le ultime previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata è atteso un miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di oggi, seppur con il transito di velature anche spesse, e con temperature in aumento per l’intensificazione dello Scirocco.

Ciò in attesa di una nuova perturbazione atlantica, attesa fra mercoledì e giovedì, con fenomeni che potranno anche risultare temporaleschi tra i settori lucani ed il Salento.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Mercoledì 4 Febbario, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 5°C.

Giovedì 5 Febbraio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.