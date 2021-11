Avigliano: “Ai nostri concittadini Canio e Rocco consegnata la Stella al merito del Lavoro”! Complimenti

Il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, a Potenza per la cerimonia di consegna delle onorificenze per gli anni 2020 e 2021 a diciassette lavoratori lucani benemeriti che si sono particolarmente distinti per perizia e laboriosità:

“Complimenti ai nostri concittadini insigniti Sileo Canio e D’Andrea Rocco, Maestri del Lavoro che questa mattina hanno ricevuto a Potenza la “Stella al Merito del Lavoro”.

Presso il Teatro Stabile, alla presenza del nuovo Prefetto di Potenza, Dott. Michele Campanaro, e delle massime Autorità regionali civili, militari e religiose, ho avuto l’onore di poter consegnare loro le preziose distinzioni onorifiche.

Presenti insieme a me, la consigliera comunale Marialuisa Galligano, in rappresentanza dell’area di San Nicola e l’assessore alle Politiche del Lavoro Federica D’Andrea.

Da parte dell’amministrazione comunale e della comunità tutta vanno i complimenti che ovviamente si estendono alle famiglie di Canio e di Rocco, e anche all’azienda presso la quale i nostri concittadini lavorano”.

Ecco le foto.

