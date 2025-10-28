Avigliano, nominati i nuovi vertici della Casa di Riposo: “Segnale di rinnovamento, fiducia e responsabilità”. I nomi

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere Bochicchio:

“Desidero esprimere le mie più sentite e sincere congratulazioni alla Professoressa Giuseppina Sabia, per la nomina a Presidente della Casa di Riposo “Sacra Famiglia” di Avigliano, e ai nuovi consiglieri Paolo Castelmezzano, Donato Mancusi e Donato Sileo.

La loro designazione rappresenta un importante segnale di rinnovamento, fiducia e responsabilità, che giunge al termine di un percorso complesso e delicato, segnato dalle note vicende che hanno interessato la storica istituzione.

La soluzione della vicenda politico-amministrativa, che si è chiusa così come auspicato e sostenuto dalla stragrande maggioranza degli aviglianesi, ha permesso di arrivare alla nomina di nuovi vertici della Casa di Riposo, restituendo, così, serenità e prospettiva a una realtà fondamentale per la nostra comunità.

Tali vicende avevano messo a rischio oltre un secolo di impegno, dedizione e servizio verso i più deboli, i nostri anziani e l’intera comunità aviglianese.

Oggi, il cammino della Casa di Riposo “Sacra Famiglia” riprende da dove era stato interrotto per aprire una pagina nuova, animata dalla volontà di ricostruire serenità, stabilità e trasparenza all’interno di una realtà che, da generazioni, rappresenta un pilastro di solidarietà, accoglienza e umanità.

Sono certo che la Professoressa Sabia e i consiglieri sapranno affrontare con competenza, equilibrio e sensibilità le sfide che li attendono, restituendo pieno valore a una Casa di Riposo che è parte viva della storia e dell’identità sociale di Avigliano.

Da parte mia, in qualità di Consigliere regionale, assicuro la più convinta collaborazione e il massimo sostegno a ogni iniziativa volta a rafforzare il ruolo della “Sacra Famiglia” come luogo di cura, dignità e attenzione verso le persone più fragili.

Sono profondamente convinto che solo attraverso il dialogo, la cooperazione e l’impegno condiviso si possano costruire risultati duraturi e significativi, capaci di onorare il passato e proiettare questa importante istituzione verso un futuro di crescita e rinnovata fiducia.

Congratulazioni di cuore e buon lavoro a tutti!”.