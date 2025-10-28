Riprende la circolazione sulla linea Potenza – Battipaglia. Ecco i dettagli

Torneranno a circolare, dal 28 ottobre, tutti i treni della relazione Potenza – Salerno, in riapertura, come da cronoprogramma, dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico e di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore della rete.
FRECCIAROSSA TARANTO – POTENZA – SALERNO
Torna a circolare una coppia di Frecciarossa sulla linea Taranto – Potenza – Milano – Torino e viceversa (con fermate in Basilicata a Metaponto, Ferrandina Matera e Potenza Centrale):
- il treno FR 9547 (Milano C.le p. 15.10 – Roma T.ni p. 19.00 – Salerno p. 20.38 – Taranto a. 23.42) dalla sera del 28 ottobre,
- il treno FR 9514 (Taranto p. 6:10 – Salerno a. 9.24 – Roma T.ni a. 10-58 – Milano C.le a. 14.50 – Torino P. Nuova a. 16.00), dalla mattina del 29 ottobre.
INTERCITY ROMA – TARANTO
Dal 29 ottobre tornano a circolare i treni Intercity 701, 702, 707 della relazione Roma – Taranto con fermate in Basilicata a Metaponto, Ferrandina, Grassano, Potenza Centrale e Bella-Muro.
Dal 30 ottobre torna a circolare anche il treno Intercity 700 Taranto-Roma.
REGIONALE TRENITALIA: SETTE COPPIE DI TRENI TRA POTENZA E LA CAMPANIA, UNA TRA IL CAPOLUOGO E BARAGIANO
Tornano a circolare nei giorni feriali sedici treni del Regionale:
- una coppia tra Potenza Centrale e Napoli Centrale,
- una tra Taranto, Potenza Centrale e Napoli Centrale,
- una tra Potenza Centrale e Baragiano,
- cinque tra Potenza Centrale e Salerno.