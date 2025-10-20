Basilicata: auguri di buon compleanno alla bellissima Katia, Miss Italia 2025!

Giorni di grande festa per Miss Italia 2025 Katia Buchicchio.

Oggi, 20 ottobre, Katia compie diciannove anni e celebrerà questo importante traguardo con i suoi familiari più stretti e con l’affetto del suo paese di Anzi.

Ma il piccolo centro sulle montagne lucane che circondano Potenza è stato teatro sabato 18 ottobre di un’altra grande festa popolare.

Il ritorno a casa ufficiale dopo la conquista del titolo di bellezza più prestigioso è stato celebrato con una straordinaria partecipazione della popolazione, oltre che delle istituzioni.

Katia sabato pomeriggio, indossando oltre alla prestigiosa corona anche un elegantissimo abito bianco, è stato ricevuta nell’antico palazzo comunale dalla sindaca Maria Filomena Graziadei che l’ha premiata per il suo successo e come rappresentante in Italia dal paese di Anzi.

“Katia è la stella più luminosa delle tante stelle di Anzi” ha sottolineato più volte la prima cittadina facendo riferimento al fatto che nel paese della Basilicata è in funzione un osservatorio astronomico tra i più importanti a livello nazionale.

Un premio è andato anche a Carmen Martorana la manager di spettacolo, esclusivista del concorso di Miss Italia per Basilicata e Puglia, che ha guidato Katia verso il primo titolo assoluto nella storia della manifestazione.

Miss Italia 2025 ha inaugurato al palazzo comunale la mostra dei prodotti di ricamo che sono una eccellenza del paese lucano, una passione quella per il cucito che Katia ha coltivato sin da bambina dopo gli insegnamenti della nonna.

C’è stata anche una visita all’osservatorio che ha preceduto la grande festa popolare andata in scena in serata nella piazza di Anzi con musiche popolari lucane proposta dal gruppo delle Officine Popolari Lucane.

Katia di fronte alla sua gente è stata intervistata sul palco e ci sono stati gradi applausi anche per i genitori Antonio e Rosaria, per il fidanzato Michael Telesca e per tutti i parenti.

Una grande festa popolare all’insegna dei grandi valori che sono una grande risorsa della provincia italiana e sono sempre alla base di Miss Italia.