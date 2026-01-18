Basilicata: “Il nuovo Piano di distribuzione del personale della Polizia di Stato penalizza ancora la regione”. La denuncia

“Il nuovo Piano di distribuzione del personale della Polizia di Stato penalizza ancora la Basilicata.
Non colma le carenze di organico e rischia di aggravare le difficoltà operative degli uffici di polizia.
Le 28 unità di personale assegnate non compensano i pensionamenti del 2025 e del 2026.
Il saldo resterà negativo sia a Potenza che a Matera, dove si stimano circa 50 uscite nel 2026.
La sicurezza oggi regge solo grazie al sacrificio degli operatori, costretti a turni oltre le sei ore e a un ricorso strutturale allo straordinario, spesso pagato in ritardo.
Con organici ridotti, le volanti vengono distolte dal controllo del territorio per coprire le carenze della Polizia Stradale.
Proposte di buon senso, come l’elevazione del Distaccamento di Polizia Stradale di Policoro a Sottosezione ordinaria, restano ignorate mentre aumentano assalti ai bancomat e fenomeni criminali.
La Basilicata non può essere trattata come area marginale. Servono organici adeguati, investimenti reali e un confronto serio con territori e sindacati.
La sicurezza non si garantisce con slogan, ma con scelte concrete”.
Così Capogruppo consiglio regionale Basilicata, Piero Marrese.