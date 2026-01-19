Pignola ha dato ufficialmente il via al Carnevale: la maschera storica Zi Gerarde Fotte e della sua Banda hanno animato le strade. Le foto

“Con la sfilata ufficiale di apertura del Carnevale, che ha fatto seguito alla partecipata Festa di Sant’Antonio Abate di ieri, Pignola ha vissuto due giornate intense di tradizione, cultura popolare e forte senso di comunità“.

Così il Sindaco di Pignola, Antonio De Luca, che nella giornata del 18 Gennaio ha scritto:

“Il Carnevale Storico di Pignola si è aperto nel segno della storia e dell’identità locale, grazie alla presenza della maschera storica Zi Gerarde Fotte e della sua Banda, e al contributo dei gruppi musicali e folkloristici e di tutti gli artisti partecipanti, che con talento, energia e disponibilità hanno animato le strade con colori, suoni ed entusiasmo, arricchendo il Carnevale e rendendolo vivo e coinvolgente.

Un ringraziamento particolare all’Associazione Young Minds, che con passione, competenza e spirito di iniziativa ha curato l’organizzazione della sfilata inaugurale, contribuendo in maniera determinante alla riuscita dell’evento.

Questa edizione del Carnevale si svolge in un contesto reso più difficile dal taglio netto dei finanziamenti del Mic, che ha interessato tutti i Carnevali storici in Italia.

Nonostante ciò, oltre al contributo ottenuto grazie al Ministero della Cultura, l’Amministrazione comunale ha scelto di non arretrare, assumendosi la responsabilità di andare avanti perché il Carnevale è un patrimonio della nostra comunità.

Una scelta fatta per Pignola e per i suoi cittadini, per continuare a garantire momenti di festa, identità e condivisione lungo tutto il percorso carnevalesco.

Un ringraziamento doveroso anche alla Protezione Civile, per il prezioso supporto assicurato durante le iniziative, a tutela della sicurezza e del buon svolgimento delle manifestazioni.

Grazie per la partecipazione numerosa e calorosa, Buon Carnevale a tutti!”.

Ecco le foto.