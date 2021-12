Basilicata: questi lavoratori “quotidianamente sono esposti ad una serie di rischi civili e penali sulla strada”. La richiesta urgente

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uil Fpl Basilicata:

“La UIL FPL ha inviato una nota al Presidente della Regione Basilicata, al Presidente del Consiglio regionale ed a tutti i consiglieri ed ha richiesto un audizione in quarta Commissione consiliare affinché venga presa in considerazione la richiesta di modificare la legge Regionale n° 8 del 2 febbraio 1998 in favore degli autisti regionali.

Tali operatori infatti, svolgono un lavoro particolare e quotidianamente sono esposti ad una serie di rischi civili e penali sulla strada.

La scrivente chiede di adottare la modifica alla legge Regionale 8/1998 in quanto la stessa, essendo, tra l’altro molto datata (l’ultimo aggiornamento risale al 2009) non dà oggi la possibilità agli autisti regionali di poter splafonare oltre il limite massimo di lavoro straordinario, opportunità invece, che viene data grazie a tale norma, solo al personale assegnato alle segreterie particolari.

A parere della scrivente occorre inserire nella legge anche detta categoria, in quanto effettua degli orari particolari a volte spezzati o invece continuativi, sconfinando sempre oltre l’orario ordinario.

Vengono anche chiamati nel cuore della notte per accompagnare i vari Assessori Regionali o utilizzati giornalmente senza una possibilità di programmazione del servizio mensile da parte anche delle Segreterie politiche.

Nonostante la grossa mole di lavoro a cui sono assoggettati, (superano sempre il monte ore straordinario) si vedono poi negare il pagamento accessorio oltre detto limite, a differenza dei componenti delle Segreterie particolari che possono sforare tale limite.

La scrivente, tramite il suo legale ha anche avviato un contenzioso sugli straordinari non pagati ad un autista regionale per il quale la Regione ha dovuto conciliare, per non incorrere all’aggravio di spese.

Ecco perché occorre disciplinare tale materia per evitare ulteriori contenziosi futuri.

Inoltre non è più tollerabile la disparità di trattamento tra le Segreterie politiche e detta categoria, che ci appare ingiusta ed iniqua.

Considerato pertanto che Il Consiglio Regionale, a breve dovrà discutere della “legge finanziaria regionale” la Uil fpl chiede di risolvere questo problema e di risolverla definitivamente attraverso un provvedimento di carattere legislativo”.

