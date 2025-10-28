Basilicata, truffe agli anziani: ecco l’iniziativa per garantire la sicurezza dei nostri nonnini

Venerdì 31 ottobre 2025, alle 10.30, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata in Via Verrastro, 4 a Potenza sarà presentata la campagna di sensibilizzazione interistituzionale “Stop alle truffe – chiama il 112 mai soli: insieme per difenderti”, promossa dall’Arma dei Carabinieri e dalla Regione Basilicata, in stretta collaborazione con gli Ordini provinciali dei Medici e dei Farmacisti di Potenza e Matera.

L’iniziativa coniuga sicurezza e assistenza sociale a tutela delle fasce più deboli della popolazione.

La campagna, di fondamentale importanza sociale, è finalizzata a contrastare il fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana, fornendo strumenti concreti di prevenzione e conoscenza.

La campagna si articola attraverso l’affissione di manifesti e, soprattutto, nella capillare distribuzione di 125.000 opuscoli informativi che raggiungeranno, tramite le farmacie e i medici di famiglia di tutta la Basilicata, i nuclei familiari più vulnerabili.

L’opuscolo illustra le principali tipologie di truffa, mettendo in guardia i cittadini e invitandoli a rivolgersi con fiducia, anche in caso di minimo sospetto, al 112.

Il messaggio chiave è la solidarietà e l’invito a “non restare mai soli” di fronte al rischio di frode.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sul fenomeno delle truffe agli anziani nel territorio lucano e per illustrare nel dettaglio le modalità operative della campagna, evidenziando il ruolo cruciale di medici e farmacisti quali sentinelle sociali e punti di riferimento autorevoli e prossimi al cittadino.