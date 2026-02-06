Battisti rivive a Potenza: serata di musica, danza e solidarietà per gli Amici dell’Hospice

Per il cartellone la Maschera & le Maschere – il Carnevale Potentino: Le Maschere di Lucio, omaggio a Lucio Battisti.
Serata di musica, danza e solidarietà per l’associazione Amici dell’Hospice dell’ospedale San Carlo di Potenza.
Concerto della scuola di canto moderno A.C. Singing School della Maestra Angela Covucci.
Con la collaborazione della scuola di danza ‘Il Cigno’ della Maestra Debora Garofalo.
Presenta Angela Santopietro.
Appuntamento a questa sera, alle ore 20.30 presso il teatro Stabile di Potenza.