Le potentine Sabrina Potenza ed Elisa Paternoster conquistano la medaglia d’oro e d’argento ai campionati mondiali di pattinaggio artistico!

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 16:00, presso la Sala dell’Arco del Palazzo di Città di Potenza (Piazza Giacomo Matteotti), si terrà la cerimonia di conferimento dell’encomio per meriti sportivi alle atlete Sabrina Potenza e Elisa Paternoster, e al Maestro Pietro Russo.

L‘encomio alle due atlete potentine è conferito per gli straordinari risultati conseguiti alla MSP World Cup di pattinaggio artistico su rotelle, svoltasi a Tallin (Estonia), dove hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’oro e la medaglia d’argento nella categoria “MSP professionale – livello 2”.

All’iniziativa prenderanno parte il Sindaco del Comune di Potenza, Vincenzo Telesca, e l’Assessore allo Sport, Gerardo Nardiello.

La cerimonia nasce dal desiderio di condividere e valorizzare un percorso fatto di impegno, passione e valori autentici, risultati che non sarebbero stati possibili senza il sostegno e la vicinanza della comunità.