Calcio a 5, tra Potenza e Bernalda derby lucano di Serie B: ecco come si è conclusa la partita

Pari pirotecnico per 3-3 nel derby lucano di Serie B di calcio a 5 tra Potenza e Bernalda.

Sabato pomeriggio le due squadre, davanti ad un buon pubblico, si sono date battaglia fino al suono delle sirena con il Potenza che sotto per 2-0 era riuscito a ribaltare la contesa (3-2) per poi però incappare nel gol del pareggio a 25’’ dalla fine della partita.

Per i rossoblù di Rocco Tancredi un pari quello del “PalaPergola” che non soddisfa e che lascia l’amaro in bocca. Serviva un atteggiamento più convinto dall’inizio e, soprattutto, serviva finalizzare meglio le tante occasioni da rete.

Primo tempo molto tattico con le due squadre che giocano con grande accortezza difensiva.

Il Potenza fa fatica a rendersi pericoloso mentre il Bernalda quasi alla prima vera occasione passa con Eletto al 10’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Con il minimo vantaggio termina la prima frazione che vede la squadra di Marcio Volpini in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa il Potenza incassa la seconda rete, è Castano Arcangelo solo davanti a Proietto a trafiggerlo per il 2-0 in favore degli ospiti.

Da qui inizia un’altra partita con il Potenza che schiera sistematicamente il power-play macinando possessi palla e occasioni.

La rimonta viene coronata tra il 6 e il 13’ per merito prima di Laurino (bel diagonale di destro) e poi di Canadeo che fa secco Brescia da pochi passi per il 2-2.

Il Potenza ci crede e sospinto dal suo pubblico trova la rete del sorpasso con Cirenza quando mancano 2’ minuti e mezzo alla fine della partita (3-2).

Sembra fatta ma il Bernalda prima colpisce un palo e poi sfruttando una leggera disattenzione di Proietto fa 3-3 con Fusco.

Una traversa di Murilo a pochi secondi dalla sirena suggella l’ultima emozione di una partita che porta un punto a testa alle due formazioni lucane: si tratta del primo pareggio del campionato per il Potenza e del primo punto per il Bernalda.

La gara diretta dai signori Massimo Albano Strucco di Napoli e Carlo Alberto Tomasi di Taranto ha fatto registrare le ammonizioni di Petrillo e Canadeo tra i padroni di casa, mentre Eletto del Bernalda è stato espulso a metà secondo tempo per doppio giallo.