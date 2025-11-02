La Pm Gruppo Macchia Potenza si prepara per il primo match interno della nuova stagione di Serie C. In bocca al lupo ragazze!

La Pm Gruppo Macchia Potenza si prepara per il primo match interno della nuova stagione di Serie C.

Domenica alle 18:00 la truppa di coach Marco Orlando e del vice Gabriel Perna ospita tra le mura amiche della Palestra “Caizzo” di Potenza la Zeta Volley Striano.

La formazione rossoblù è reduce da un esordio non facile contro una delle corazzate del girone B, l‘Unifortunato Accademia Benevento, che si è imposta sul proprio campo con un netto 3-0.

Nel match di Benevento le ragazze di coach Orlando hanno comunque fatto vedere cose egregie, come dimostrato nel corso di un terzo set affrontato con grinta e determinazione e che ha visto le rossoblù avanti per diverso tempo anche se il livello delle sannite è superiore e nel corso del campionato ci sarà modo di recuperare punti preziosi per un cammino sereno e tranquillo.

Per la prima in casa invece la Pm Gruppo Macchia Potenza incontra una formazione ferma a quota zero in classifica in virtù del 3-0 casalingo subito dalla Molinari Napoli, una sorta di primo scontro diretto per togliersi lo zero alla voce punti.

Un campionato che si preannuncia comunque equilibrato e che la società guidata dal presidente Michele Ligrani deve affrontate con attenzione e concentrazione.

“Giochiamo contro uno squadra di buon livello – ha sottolineato alla vigilia la direttrice tecnica del club rossoblù Elena Ligrani – , perché il campionato di Serie C è comunque molto equilibrato.

A parte due squadre che sappiamo con contezza che hanno costruito i propri roster per salire, le altre sono tutte squadre che se la possono giocare quindi ogni partita è una gara a se e bisogna giocarla come se fosse una finale, noi ovviamente ci teniamo a fare risultato davanti al nostro pubblico e ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti”.

Una gara che offre da una parte sicuramente tante insidie ma dall’altra soprattutto molte incognite contro formazioni “nuove” per il sodalizio potentino che per la prima volta affronta la Serie C campana dopo i tanti successi della passata stagione.