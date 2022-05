Cambia la lotteria degli scontrini: le vincite saranno istantanee! Ecco tutti i dettagli

Cambia la lotteria degli scontrini.

Il governo si appresta a modificare i premi e le estrazioni per i cittadini che vogliono partecipare alla lotteria dei corrispettivi.

La misura infatti non farà la fine del cashback, ma continuerà ad esistere con una novità: le vincite saranno istantanee.

Questa decisione è stata principalmente dettata da quello che viene definito come un vero e proprio flop della misura introdotta a febbraio del 2021, denunciato dalla Cgia di Mestre:

“in media 5mila partecipanti al mese su milioni di transazioni.”

Il governo però non si arrende e ci riprova, rilancerà la lotteria dei corrispettivi.

Come afferma il sottosegretario all’Economia Federico Freni:

“Si tratta di una norma già scritta, concordata”.

L’idea del governo è, in sostanza, di rendere la lotteria degli scontrini istantanea, come un vero e proprio gratta e vinci, in modo da attrarre maggiormente il contribuente a partecipare all’iniziativa.

Per partecipare bisogna procurarsi un codice identificativo associato al proprio codice fiscale sul sito dell’Agenzia Delle Entrare da abbinare successivamente ai propri strumenti di pagamento elettronici.

Quando si effettueranno pagamenti elettronici in cassa e si affermerà l’adesione alla lotteria degli scontrini si potrà quindi scoprire subito se si vince e persino quanto si vince.

L’emendamento potrebbe essere inserito nel decreto Pnrr che contiene un pacchetto di norme contro l’evasione fiscale e, se così fosse, la novità entrerebbe in vigore da Luglio (termine di conversione del decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale il primo Maggio).