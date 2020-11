Claudia di Potenza è tra le finaliste del più prestigioso Concorso di Bellezza al Mondo! Complimenti

Claudia Torchia, 18 anni, di Potenza, è tra le 40 Finaliste che parteciperanno al Reality Miss Universe Italy 2020 che si terrà in Sicilia, non appena la pandemia sarà terminata.

A dare la notizia, il Responsabile per la Basilicata, Lino Miraldi:

“La bellissima modella potentina dai capelli e occhi castani infatti è stata selezionata tra le 140 concorrenti provenienti da tutta Italia, lo scorso weekend, alla Prefinale nazionale che si è tenuta al Boscolo Hotel Circo Massimo di Roma”.

Claudia dichiara:

“Sono felice di essere tra le finaliste del più prestigioso Concorso di Bellezza al Mondo; adesso sono pronta a mettermi in gioco fino alla fine e farmi conoscere per quella che sono: una ragazza semplice, ma con un carattere tenace e concreto.

Sono molto fiera di rappresentare i colori della Basilicata.

Tante le dimostrazioni di affetto e i messaggi che mi sono arrivati e che mi continuano ad arrivare: sin da ora, ringrazio tutti.

Voglio ringraziare il Responsabile per la Basilicata, Lino Miraldi perché si è dimostrato sin dall’inizio una persona capace e preparata.

Costantemente mi da qualche consiglio che, di sicuro, potrà rivelarsi utile per questa nuova, prossima ed avvincente avventura”.

La giovane in un’intervista rilasciata a Lino Miraldi dichiara:

“Qual è la tua icona nel mondo della moda o della bellezza?

Sicuramente mi piace molto Gigi Hadid, top model di fama internazionale.

Ammiro il suo grande impegno umanitario nei campi profughi del Bangladesh e l’amore verso l’ambiente.

In questi giorni, i giovani sono attaccati perché non rispettano le norme Covid. Viene chiesto loro di rinunciare alle uscite, cosa ne pensi in proposito?

Con i miei amici stiamo rispettando sempre le regole: indossando sempre la mascherina e limitando le nostre uscite.

Siamo sensibili all’argomento: non siamo noi giovani, comunque, la causa della nuova crescita dei contagi.

Dobbiamo sacrificarci tutti, per preservare soprattutto la salute dei nostri nonni.

– Cosa ti ha insegnato questo strano 2020, caratterizzato dalla pandemia?

Sicuramente, quando questo incubo sarà finito, impareremo ad apprezzare di più ogni singola cosa: quanto sia importante avere persone intorno a noi che ci vogliono bene; a darci una mano l’un l’altro, perché nei mesi che abbiamo trascorso in casa abbiamo imparato che senza uscire e senza gli amici, non si sta bene.

Riprenderemo a fare le attività che facevamo prima ma mettendoci più amore, più consapevolezza, vivremo la vita ogni singolo secondo.

Torneremo a ballare, a cantare nei concerti, ci abbracceremo come mai abbiamo fatto prima: perché adesso sappiamo quanto vale veramente un abbraccio.

Troveremo qualsiasi scusa per stare fuori casa e per recuperare tutto il tempo che c’è stato rubato.

Questo riposo ci ha insegnato che la vita è imprevedibile e che, per questo, dobbiamo vivere appieno ogni attimo”.

