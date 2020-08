Coronavirus Basilicata: “Terminata la quarantena i migranti saranno trasferiti”

Alla luce degli avvenimenti degli scorsi giorni che hanno interessato il Comune di Ferrandina (MT), emergono nuovi dettagli dopo il trasferimento di n. 100 migranti provenienti da Porto Empedocle presso la struttura “Old West”.

Il Sindaco, Gennaro Martoccia, annuncia:

“Cari tutti vi informo che ho da poco ricevuto notizie da un collaboratore della Ministra Lamorgese che le richieste sottoposte dal Sindaco saranno prese in considerazione.

Terminata la quarantena i migranti saranno trasferiti.

Il Ministero si farà carico di gestire la situazione e garantire la salute pubblica, degli ospiti, dei lavoratori in servizio, della comunità ferrandinese.

Ho ringraziato, vivamente, a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, la Ministra Lamorgese, per l’attenzione dimostrata alle giuste richieste fatte da me, per la risoluzione del problema.

Mi ha pregato di darne comunicazione urgente per la tranquillità di tutti”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)