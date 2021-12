Coronavirus Basilicata, ultimissimo aggiornamento: sempre più contagi, 64 a Potenza! Ecco tutti i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 31 DICEMBRE 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 30 Dicembre 2021

Tamponi molecolari totali 518.003

Tamponi molecolari totali negativi 478.804

Persone testate 263.618

Test antigenici totali 28.068

Tamponi molecolari di giornata 2.622

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 588

Tamponi molecolari negativi 2.034

RICOVERATI 65

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 17

Pneumologia n. 15

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 24

Pneumologia n. 8

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA 42

DECESSI ODIERNI TOTALI 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata 2

Bernalda

Laurìa

POSITIVI TOTALI 588

Positivi residenti 544

1 Accettura

2 Acerenza

3 Albano di Lucania

1 Anzi

1 Armento

1 Atella

10 Avigliano

2 Balvano (n.1 domiciliato a Potenza)

5 Baragiano (n.1 domiciliato in Lombardia)

2 Barile

11 Bella

13 Bernalda

3 Brindisi di Montagna

1 Calciano

4 Calvello

2 Calvera (n.1 domiciliato in Toscana)

1 Campomaggiore

4 Castronuovo di Sant’Andrea

2 Chiaromonte

14 Corleto Perticara

1 Craco

1 Fardella

10 Ferrandina

3 Filiano (n.1 domiciliato a Potenza)

5 Francavilla in Sinni

1 Genzano di Lucania

4 Gorgoglione

9 Latronico

1 Laurenzana

4 Lauria

19 Lavello

2 Maratea

1 Marsicovetere

105 Matera

18 Melfi

3 Miglionico (n.1 domiciliato a Matera)

11 Moliterno

2 Montalbano Jonico

1 Montemurro

8 Montescaglioso (n.1 domiciliato in Toscana)

9 Muro Lucano

1 Nemoli

2 Noepoli

1 Oliveto Lucano

1 Oppido Lucano

4 Palazzo San Gervasio (n.1 domiciliato a Matera)

2 Paterno

7 Pietragalla (n.1 domiciliato a Tito e n. 1 domiciliato in Lombardia)

1 Pietrapertosa

12 Pignola

10 Pisticci

18 Policoro

64 Potenza (n. 1 domiciliato a Pignola)

2 Rapolla

8 Rionero in Vulture

2 Rivello

5 Roccanova

2 Rotondella

4 Ruoti (n.1 domiciliato a Potenza e n. 1 domiciliato ad Avigliano)

1 Salandra

1 San Chirico Nuovo

6 San Fele (n.1 domiciliato a Policoro)

2 San Severino Lucano (n.1 domiciliato in Emilia Romagna)

5 Sant’Arcangelo

1 Satriano di Lucania

3 Scanzano Jonico

5 Senise

1 Spinoso

24 Stigliano (n.1 domiciliato in Lazio)

5 Teana

8 Terranova di Pollino (n.1 domiciliato in Toscana)

6 Tito (n.1 domiciliato a Potenza)

4 Tolve

4 Tramutola

3 Tricarico

5 Tursi

2 Vaglio di Basilicata

6 Venosa

1 Vietri di Potenza

1 Viggianello

2 Viggiano

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata 27

1 Abruzzo (domiciliato a Viggiano)

2 Campania (domiciliati a Sant’Arcangelo)

2 Emilia Romagna (domiciliati a Matera e Policoro)

7 Lazio (domiciliati a Potenza n. 2, Episcopia, San Fele, Rotonda, Stigliano n. 2))

5 Lombardia (domiciliati ad Armento n. 2, Calvera, Maratea n. 2)

2 Piemonte (domiciliati a Lavello e Rotonda)

3 Puglia (domiciliati a Lavello, Ferrandina e Stigliano)

1 Toscana (domiciliato a Calvera)

1 Trentino A.A. (domiciliato a Rionero in Vulture)

2 Spagna (domiciliati a Stigliano)

1 Svizzera (domiciliato ad Avigliano)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione 17

4 Lazio

2 Lombardia

7 Puglia

2 Piemonte

1 Toscana

1 Regno Unito

GUARITI TOTALI 42

Guariti residenti in Regione Basilicata 42

1 Chiaromonte

1 Lagonegro

5 Laurìa

20 Matera

1 Melfi

1 Muro Lucano

2 Policoro

1 Pomarico

6 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 San Severino Lucano

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.631*

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.566*

DECEDUTI RESIDENTI N. 611

GUARITI RESIDENTI N. 30.064*

* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competentia

