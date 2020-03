Coronavirus Italia: per il secondo giorno consecutivo continua una lieve flessione del numero dei positivi. Questi i dati della Basilicata

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, poco fa nell’odierna conferenza stampa, ha reso noti i dati nazionali aggiornati sull’emergenza Coronavirus.

Un bollettino che apre la strada a qualche nuova speranza dato il numero cautamente calante rispetto alla giornata trascorsa ieri.

Il numero complessivo di persone attualmente positive è di 50.418 persone, di cui 20.692 ricoverate con sintomi, 3.204 in terapia intensiva e 26.522 in isolamento domiciliare.

In salita il numero dei pazienti dimessi/guariti che si attesta a 7.432 persone.

I morti sono 6.077.

Complessivamente, dall’inizio dell’epidemia sono stati svolti 275.468 tamponi.

I casi totali si attestano a 63.927 persone risultate positive sin dall’inizio della pandemia.

In Basilicata sono stati effettuati 696 tamponi e, come anticipato, il totale dei positivi che si trovano “fisicamente” in Basilicata è di 84 persone (compreso l’anziano deceduto ieri).

A questi, si aggiungono 6 cittadini lucani positivi ma fuori regione.

Al momento sono 15 le persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 12 in Terapia intensiva.

62 persone sono in isolamento domiciliare.

Una lieve flessione che speriamo trovi conferma nei prossimi giorni.

Seguiranno aggiornamenti.

Di seguito il bollettino della Protezione Civile del 23 marzo 2020, relativo all’emergenza Coronavirus in Italia.

