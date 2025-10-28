Emilio di Avigliano conquista il titolo di campione italiano in questa disciplina. Complimenti!

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere regionale Bochicchio:

“Un trionfo che riempie d’orgoglio la Basilicata!

Il 25 ottobre, nella splendida cornice di Nettuno, l’aviglianese Emilio Pagnotta ha conquistato il titolo di Campione Italiano di OCR (Obstacle Course Race) – Short Distance, confermandosi tra gli atleti più forti e completi del panorama nazionale.

Un successo che arriva dopo una stagione straordinaria: dal 13° posto ai Campionati Mondiali di OCR in Svezia, dove ha rappresentato l’Italia con grinta e determinazione, fino al prestigioso argento italiano nella distanza standard.

Ora, con questo nuovo titolo, Emilio corona un anno di sacrifici, allenamenti intensi e passione autentica per lo sport.

La disciplina OCR, che unisce corsa, forza, tecnica e resistenza, è una delle sfide più dure e complete dello sport moderno — e Emilio ha saputo dimostrare di essere un vero fuoriclasse, superando ogni ostacolo con testa, cuore e gambe.

Da tutta la comunità lucana, un grande applauso a te, Emilio, per la tua dedizione, la tua umiltà e l’esempio che offri ai giovani atleti.

Continua a inseguire i tuoi sogni: i tuoi successi sono l’orgoglio di un’intera comunità!”.