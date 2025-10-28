Per il lucano Raffaele incarico di prestigio in un’organizzazione così rilevante a livello europeo. Le parole di Bardi

“Non è solo un incarico di prestigio.

E’ il promemoria che le vie internazionali della cultura e della creatività passano per la Basilicata”.

E’ quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi, che si complimenta con il lucano Raffaele Vitulli, nominato presidente di CR.EU. – Creativity Europe.

Si tratta del Metacluster che riunisce il meglio delle Industrie culturali e creative di dieci Paesi: Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Lituania, Romania, Grecia, Bulgaria e Ungheria.

Aggiunge Bardi:

“La nomina di Vitulli non è solo un motivo di vanto personale per la sua professionalità, ma rappresenta un’opportunità strategica di prim’ordine per l’intera Basilicata.

Il settore delle Industrie Culturali e Creative è un motore fondamentale di sviluppo, occupazione e coesione sociale.

Avere un nostro corregionale in una posizione apicale in un’organizzazione così rilevante a livello europeo ci permette di rafforzare il dialogo tra il nostro territorio e le istituzioni dell’Unione europea”.

L’obiettivo di CR.EU è rafforzare il dialogo tra i territori regionali europei e le istituzioni UE, fungendo da piattaforma di cooperazione e ascolto per un comparto strategico ma frammentato.

Prosegue il Presidente della Regione:

“Vitulli sarà l’antenna perfetta per intercettare le esigenze dei territori e promuovere lo scambio di buone pratiche.

Questo incarico consolida il ruolo della Basilicata come ponte naturale tra il Sud Italia e l’Europa, in linea con la nostra visione di crescita e competitività.

A Raffaele vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il suo incarico porti nuova linfa e visione innovativa all’intero ecosistema creativo europeo”.