Fca: “Ad oggi l’unica certezza è che il blocco è fino ad Aprile”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di FIM-FIOM-UILM-FISMIC-UGL-AQCF:

“Si è appena conclusa una call conference con FCA alla presenza delle Organizzazioni Sindacali di FIM FIOM UILM FISMIC UGLM e AQCF.

Fca ha comunicato ufficialmente che la ripresa produttiva non è più prevista per il 30 marzo e che, in relazione ai decreti attualmente in vigore, nelle ipotesi di lavoro che si stanno vagliando, la ripresa potrebbe avvenire il giorno 6 aprile, ma solo in modo parziale e legata al modello Compass (subordinata al quadro sanitario e normativo).

Ad oggi l’unica certezza, visto il decreto del Presidente del Consiglio, è che il blocco è fino al tre aprile.

Fermo restando queste disposizioni, FCA, nel rispetto di tali norme, riconvocherà una riunione con le Organizzazioni Sindacali in call conference per discutere l’evolversi della situazione”.

