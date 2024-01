Fine del mercato tutelato dell’energia elettrica. I consigli di Adoc Basilicata

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del dott. Canio D’Andrea, Presidente Adoc (Associazione Difesa e Orientamento Consumatori) Basilicata:

“E’ partito ieri, 10 gennaio 2024, il mercato libero per la fornitura del Gas.

Nel ricordare che tutti gli uffici ADOC della Basilicata sul territorio sono a disposizione degli utenti per fornire ogni utile consiglio al fine di non incappare in truffe operate da fornitori/venditori privi di ogni scrupolo rileviamo, nel frattempo, che è stato dato più tempo alle compagnie fornitrici dell’energia elettrica per il passaggio al mercato libero.

Difatti il mercato libero per l’energia elettrica che doveva partire ad aprile è stato rinviato all’inizio di luglio 2024.

Tutto questo perché, secondo noi, ai venditori è stato dato più tempo per organizzare le aste per accaparrarsi i clienti.

In questi giorni gli utenti sono bombardati di telefonate, ogni giorno e più volte al giorno, per invitarli a passare a questo o a quell’altro operatore.

Perché lo fanno?

Perché adesso ci sono tariffe nettamente meno vantaggiose per i consumatori.

Nel frattempo le compagnie si daranno battaglia per accaparrarsi quote maggiori di mercato e nel frattempo potremmo avere tariffe più vantaggiose.

A questo punto il consiglio che ci sentiamo di dare ai consumatori, per quelli che sono ancora nel mercato tutelato dell’energia, è quello di non fare nessun cambiamento in questo momento, si resti li dove ciascuno è, e si attenda il risultato delle aste competitive, che nel frattempo si svolgeranno, per vedere a quale operatore si verrà assegnati e soltanto dopo decidere con chi stipulare il nuovo contratto o restare, eventualmente, con il vecchio fornitore.

Ricordiamo le sedi Adoc di Basilicata:

Potenza- presso il centro sociale di Malvaccaro, via Stigliani 0971 46393;

Matera – via degli Aragonesi, 32 0835 336531″.