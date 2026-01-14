Giornata UNESCO del Libro: Pro Loco Basilicata lancia concorso “Non ho paura” contro il bullismo

La Rete Associativa di Terzo Settore Pro Loco Epli – Ente Pro Loco Italiane Aps per il quinto anno consecutivo promuove il concorso nazionale Eplibriamoci a valere sulla Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore indetta dall’Unesco.

Testimonial d’eccezione per l’anno 2026 la giovane cantautrice Asia Antonietti, Presidente dell’ Associazione Sogna Come facevi da Bambino.

A farlo sapere in una nota il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa e il Presidente nazionale della Rete Pro Loco Epli Aps Pasquale Ciurleo i quali dichiarano:

“dopo aver trattato nelle precedenti edizioni la tematica della “pace e del ripudio alla guerra” (anno 2022) dopo lo scoppio della Guerra in Ucraina, alla “tragedia di Cutro”, dell’accettazione della diversità come condizione di integrazione comunitaria (anno 2023), al “rifiuto della violenza alle donne in tutte le sue forme” (anno 2024) e al tema della “cittadinanza attiva europea” (anno 2025) quest’anno il concorso nazionale Eplibriamoci affronterà il tema della lotta al bullismo e al cyberbullismo.

Nell’ultimo decennio, ciò che si sta prefigurando all’interno del mondo adolescenziale con l’aumento di pratiche comportamentali dirette ai maltrattamenti, alle umiliazioni e alle minacce con il conseguente isolamento del giovane ritenuto più debole o diverso, pone la società adulta a dibattersi sulle conseguenze di queste azioni considerato che almeno 1 ragazzo su 5, tra gli 11 e i 19 anni, dichiara di essere stato vittima di

bullismo secondo uno degli ultimi rapporti dell’Istat sulla tematica.

Anche quest’anno, – proseguono Franciosa e Ciurleo – in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore, istituita da UNESCO, che ricorre ogni anno il 23 aprile in memoria della morte di William Shakespeare, la Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane intende incoraggiare le nuove generazioni a riscoprire il piacere della lettura oltre che a valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’intera umanità.

Le Pro loco EPLI presenti sull’ intero territorio Nazionale, per il Concorso dell’anno 2026, – ci tengono a rimarcare Franciosa e Ciurleo – potranno organizzare degli eventi nel corso dei quali sarà trattato il tema della lotta al bullismo e del cyberbullismo.

Nello specifico è prerogativa essenziale dell’Ente includere il concetto di #prolocosostenibile2030 che vedrà tutto il “sistema pro loco italiano” contribuire a raggiungere quanto stabilito dall’Obiettivo 10 dell’Agenda ONU 2030 che mira a “Ridurre le ineguaglianze di e fra le Nazioni” attraverso il target “assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito”.

Il concorso nazionale Eplibriamoci è diviso in due sezioni: “under 14” riservato alle terze classi delle Scuole Medie di Primo Grado e “opera inedita” riservata a tutti gli scrittori emergenti di tutte le età. Gli elaborati (senza limite di battiture) dal titolo “Non ho paura” dovranno esser inviati, esclusivamente in formato pdf, via email all’indirizzo: eplibriamoci@prolocoepli.com entro e non oltre il 15 Marzo 2026 indicando nell’oggetto: PARTECIPAZIONE CONCORSO EPLIBRIAMOCI 2026 e nel testo le generalità del partecipante comprensivo del nome e dei riferimenti dell’ISTITUTO SCOLASTICO frequentante.

Il regolamento completo del concorso è consultabile sul sito delle Rete Epli www.prolocoepli.com nella sezione Eplibriamoci.