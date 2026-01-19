Grave incendio in provincia di Potenza: abitazione andata in cenere! Vito e Maria hanno bisogno del vostro aiuto

Come da noi anticipato l’amministrazione comunale di Terranova di Pollino segnalaun incendio, per fortuna senza conseguenze per i cittadini, che ha interessato un’abitazione nel comune di terranova di Pollino.

Ecco quanto si evince da un comunicato stampa:

“Ieri sera, a Terranova di Pollino, un grave incendio ha colpito l’abitazione di un nostro stimato concittadino, riducendola in cenere.

Sentita gratitudine va ai Vigili del Fuoco di Terranova, di Lauria e al Comando di Potenza per l’intervento rapido e coraggioso che ha consentito di mettere in sicurezza la zona circoscrivendo le fiamme.

Ancora una volta si sottolinea l’importanza di avere in loco un presidio dei VV.F. che tempestivamente possa intervenire in caso di necessità.

Un grazie speciale va anche alle forze dell’ordine, agli operatori del 118, alla guardia medica, agli operatori dell’Enel, alle associazioni tutte, al Parroco immediatamente accorso e, mi sia consentito, un encomio particolare va i cittadini che, ancora una volta, hanno mostrato straordinario impegno, solidarietà, senso civico e vicinanza.

Una casa è un luogo di ricordi, sacrifici e affetti; la perdita improvvisa di tutto ciò rappresenta un duro colpo per chi ha perso così tanto in pochi minuti.

In un periodo di grande sofferenza, la determinazione di Vito e Maria è salda, ma ora hanno necessità del nostro sostegno per ripartire.

Attualmente si sta discutendo su come avviare una raccolta fondi per la famiglia colpita da questa tragedia.

Qualsiasi aiuto, che sia grande o piccolo, contribuirà a permettere alla famiglia di ricostruire la propria vita e trovare una nuova abitazione. La solidarietà di tutti noi può essere una piccola luce che aiuta questa famiglia a superare l’ennesimo momento di difficoltà.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale osservano con grande cura il progresso della situazione, mantenendo un contatto continuo con il Comando dei Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

Si esortano i cittadini a tenersi lontani dall’area dell’incidente per non ostacolare le operazioni di emergenza e a rispettare le indicazioni ufficiali delle autorità.

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati non appena disponibili attraverso i canali istituzionali del Comune”.