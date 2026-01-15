Incidente Picerno-Potenza: auto fuori strada! Ecco la richiesta

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Coordinamento F.I. Comune di Picerno:

“Da troppo tempo la Strada Statale 94 principale arteria di collegamento tra Picerno e Potenza, rappresenta un vero e proprio rischio quotidiano per centinaia di pendolari, lavoratori, studenti e famiglie che ogni giorno sono costretti a percorrerla.

Lo stato attuale della carreggiata è inaccettabile:

cedimenti diffusi dell’asfalto con buche profonde e sempre più estese

cunette piene di detriti, fango e vegetazione che impediscono il deflusso delle acque con attraversamenti trasversali di acqua sulla sede stradale che, con le basse temperature, si trasformano in pericolosissime lastre di ghiaccio

L’episodio più grave si è verificato pochi giorni fa, quando un’autovettura è finita fuori strada a causa di una lastra di ghiaccio formatasi proprio in corrispondenza di un rigagnolo d’acqua.

Il conducente ha riportato ferite lievi, ma l’esito avrebbe potuto essere ben più drammatico.

Qualche mese fa la provincia era intervenuta con provvedimenti tampone, solo alcune buche erano state sistemate tralasciando il grosso del problema

Chiediamo un intervento dell’Amministrazione comunale di Picerno che possa altresì sostenere queste richieste nelle sedi opportune.

Intervento immediato di sgombero neve/ghiaccio e spargimento di sale nei punti critici già noti e segnalati da anni.

Ripristino urgente dei tratti di asfalto ceduti e delle buche più pericolose.

Pulizia profonda delle cunette e creazione di adeguati sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

Un cronoprogramma chiaro e pubblico di manutenzione straordinaria dell’intera SS 94 nel tratto ricadente nel Comune di Picerno”.